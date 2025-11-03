Что можно и нельзя делать в Илларионов день 3 ноября, когда узнают о похолодании

Православная церковь 3 ноября вспоминает святого Иллариона Великого. В народе отмечают Илларионов день. Как правило, в названный день узнавали о резком похолодании.
Что нельзя делать 3 ноября.
Не следует планировать на указанную дату поездки на дальние расстояния, так как подобное может спровоцировать потерю благополучия. Кроме того, 3 ноября старались долгое время не стоять на перекрестках.
Что можно делать 3 ноября.
По традиции, 3 ноября старались проводить дома: занимались генеральной уборкой и бытовыми делами.
Согласно приметам, солнечная погода предупреждает о резком похолодании. В том случае, если Солнце красное, то ждали мороз.
