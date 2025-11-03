Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Илларионов день 3 ноября, когда узнают о похолодании

Узнали приметы и запреты 3 ноября, когда отмечают день Иллариона.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 ноября вспоминает святого Иллариона Великого. В народе отмечают Илларионов день. Как правило, в названный день узнавали о резком похолодании.

Что нельзя делать 3 ноября.

Не следует планировать на указанную дату поездки на дальние расстояния, так как подобное может спровоцировать потерю благополучия. Кроме того, 3 ноября старались долгое время не стоять на перекрестках.

Что можно делать 3 ноября.

По традиции, 3 ноября старались проводить дома: занимались генеральной уборкой и бытовыми делами.

Согласно приметам, солнечная погода предупреждает о резком похолодании. В том случае, если Солнце красное, то ждали мороз.

