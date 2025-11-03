Ричмонд
День оладушек и День хранения тайны: какие праздники отмечают в России и мире 3 ноября

3 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День оладушек, День хранения тайны и Всемирный день «косплея».

День оладушек.

День оладушек, отмечаемый в России, призван объединять поколения и вызывать теплые воспоминания о детстве. Считается, что оладьи — это не просто блюдо, а символ домашнего уюта. Поэтому в этот праздник следует собраться всей семьей и вместе приготовить оладушки.

День хранения тайны.

Неизвестно, кто и когда решил отмечать День хранения тайны, однако с каждым годом он набирает все большую популярность. При этом у него нет строгих традиций празднования — каждый может выбрать свой способ его отметить. Например, можно выслушать чей-то секрет и пообещать его хранить столько, сколько нужно.

Всемирный день «косплея».

«Косплей» — это перевоплощение людей в различных персонажей кино, игр, комиксов и так далее. Это явление стало популярным в 1990-х годах. Ежегодно в Японии проходит фестиваль Tokyo Game Show, который стал традиционным мероприятием во Всемирный день «косплея».