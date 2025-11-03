День оладушек и День хранения тайны: какие праздники отмечают в России и мире 3 ноября

Неизвестно, кто и когда решил отмечать День хранения тайны, однако с каждым годом он набирает все большую популярность. При этом у него нет строгих традиций празднования — каждый может выбрать свой способ его отметить. Например, можно выслушать чей-то секрет и пообещать его хранить столько, сколько нужно.