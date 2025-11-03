Ричмонд
Народный календарь. Почему 6 ноября нужно покупать и продавать недвижимость

6 ноября православные чествуют икону Божией Матери «Всех скорбящих радость». На Руси в этот день отмечали начало ледостава — процесса образования на поверхности водоемов неподвижного льда.

Считается, что если упасть в яму в этот день, то жизнь будет счастливой и долгой. При этом разбитая тарелка сулила потерю родственника в следующем году. Разбившееся зеркало также означало скорое несчастье.

6 ноября — идеальный день для покупки или продажи недвижимости, так как сделка окажется выгодной. Также если в эту дату за вами ходит белая собака, то жизнь окажется счастливой и беззаботной, а проблем с деньгами не будет.

Приметы погоды:

Если первый снег выпал 6 ноября, то зима будет снежной, но не слишком холодной.

Аисты неподалеку от дома — погода будет теплой.

Вороны в стаи собираются — к снегопаду.

Именины отмечают: Алексей, Афанасий.