Ученые объяснили, как Солнце повлияло на ускорение кометы 3I/ATLAS

Активные вспышки на Солнце могут влиять на негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS. Такое мнение в воскресенье, 2 ноября, выразили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По их словам, оказать воздействие на «ход» кометы могли облака плазмы (газа из ионов), выброшенные Солнцем во время приближения 3I/ATLAS к перигелию (ближайшей к звезде точки орбиты).
— Солнечная плазма таких температур (до 1 миллиона градусов) должна была нарушить динамику кометного хвоста, а также могла повлиять на режимы истечения газа и пыли с поверхности тела, — отметили в Telegram-канале лаборатории.
Из доклада Лаборатории реактивного движения NASA следует, что межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует необычные маневры при приближении к Солнцу — ученые связывают их с негравитационным ускорением.
3I/ATLAS уже пролетел половину Солнечной системы, однако его странная траектория вызывает вопросы о внеземном происхождении. Объект достигнет ближайшего расстояния к Земле 19 декабря 2025 года.