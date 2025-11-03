Стало известно, когда у инопланетян вошло в моду похищать людей

Ранее учёные обнаружили взаимосвязь между НЛО и ядерными испытаниями. Снимки, сделанные с 1949 по 1957 год, показали яркие точки, которые возникали на одном кадре и исчезали на следующем. Такие кратковременные объекты астрономы называют транзиентами. Исследователи сопоставили даты появления транзиентов с периодами наземных ядерных испытаний и количеством сообщений о наблюдениях НЛО. Результаты показали, что вероятность появления транзиентов увеличивалась на 45% в течение суток после испытаний, а каждая регистрация НЛО повышала их активность на 8,5%. Кроме того, сами НЛО появлялись чуть чаще во время периодов испытаний.