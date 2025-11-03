Россиянам рассказали о тревожных симптомах ОРВИ и гриппа: на что обратить внимание

С приходом осени увеличивается количество случаев ОРВИ и гриппа. Многие предпочитают лечиться сами, но врачи предупреждают: без внимания эти болезни могут быть опасны. Главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, профессор Андрей Малявин рассказал KP.RU, как это сделать.
ОРВИ — это целая группа инфекций дыхательных путей, и первые симптомы большинству хорошо знакомы: температура, насморк, боль в горле, кашель. Однако есть и более скрытые признаки, на которые стоит обратить внимание.
По его словам, если температура держится дольше трёх дней и не снижается даже после приема жаропонижающих, это повод обратиться к специалисту. Длительная заложенность носа — свыше недели — вместе с болью в области лба и щёк может свидетельствовать о развитии синусита. Боль в ухе иногда бывает признаком отита, а появление сыпи, которая не бледнеет при нажатии, требует немедленной диагностики.
Профессор также отметил важность анализа крови, в частности уровня прокальцитонина — показателя, помогающего отличить вирусные инфекции от бактериальных и оценить необходимость назначения антибиотиков.
Касаясь гриппа, Малявин подчеркнул, что помимо высокой температуры, кашля и насморка, часто возникает ломота в мышцах и суставах. У детей нередко появляются проблемы с желудком — тошнота и расстройства пищеварения.
По мнению профессора, именно своевременная диагностика и лечение позволяют избежать серьёзных последствий и сохранить здоровье в осенний период. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что у жителей России стали выявлять доминирующий вирус гриппа А (H1N1)2009, который приводит к осложнениям в организме за 24 часа.