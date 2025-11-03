Россиянам рассказали о тревожных симптомах ОРВИ и гриппа: на что обратить внимание

По его словам, если температура держится дольше трёх дней и не снижается даже после приема жаропонижающих, это повод обратиться к специалисту. Длительная заложенность носа — свыше недели — вместе с болью в области лба и щёк может свидетельствовать о развитии синусита. Боль в ухе иногда бывает признаком отита, а появление сыпи, которая не бледнеет при нажатии, требует немедленной диагностики.