В Саратовской области временно ограничили полеты

Срочная новость.
В авиагавани Саратова временно ограничены взлет и посадки воздушных судов. Введение ограничений продиктовано необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
