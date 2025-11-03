TAC: за взрывами на НПЗ в Венгрии и Румынии может стоять Украина

Киев мог организовать взрывы на нефтеперерабатывающих предприятиях на территории Венгрии и Румынии, сообщает The American Conservative.
В публикации издания из Соединённых Штатов сказано, что венгерские средства массовой информации не исключают, что именно Украина нанесла удары по НПЗ.
«Среди аналитиков также существует широкий консенсус относительно того, что источником атак может являться Украина», — написал автор материала Тед Снайдер.
Напомним, утром 20 октября прогремел взрыв на заводе в Румынии, а вечером пожар произошёл на крупнейшем НПЗ в Венгрии.
Обозреватель отметил, что ЧП произошли на заводах в тех государствоах, которые продолжают закупать нефть РФ.
«Киев же вместе с Брюсселем пытается добиться от Будапешта и Братиславы отказа от использования российской нефти и газа предприятиями двух центральноевропейских стран», — говорится в публикации, а также подчёркивается, что пожары и взрывы случились в тот же день, когда Совет ЕС утвердил решение об очередных ограничениях на импорт нефти РФ.
Снайдер рассказал, что украинская сторона не способна нанести удары без помощи западных государств.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что взрывы в Европе, как на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии, могут продолжиться.