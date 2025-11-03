С 1 января изменятся условия получения больничных. Кому заплатят больше

Отдельно стоит отметить, что на данный момент самозанятые не могут претендовать на больничный, но с 1 января 2026 года ситуация изменится. Со следующего года Минтруд планирует запустить эксперимент, в рамках которого самозанятые смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности. Для этого нужно будет заплатить добровольные страховые взносы.