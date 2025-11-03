Турецкого актера Энгина Чаглара насмерть сбил мотоциклист в Стамбуле

85-летнего турецкого актера Энгина Чаглара сбил мотоциклист — в результате аварии артист скончался. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в газете Turkie.
Инцидент произошел в стамбульском районе Шишли. Водитель транспортного средства наехал на Чаглара всего в нескольких десятках метров от дома актера.
Врачи экстренно госпитализировали пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Несмотря на это, артист скончался. На следующей неделе он должен был получить награду от фонда Filmsan, уточнили в издании.
Чаглар родился в 1940 году. Высшее образование он получил в университете Германии, после чего прошел военную службу.
Решающим моментом в его карьере стало участие в конкурсе, организованном одним из журналов — это открыло ему дорогу на телевидение. За годы деятельности артист сыграл десятки ролей в сериалах и фильмах.