Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам цифровой маркировки

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор запустил тематическую горячую линию по вопросам цифровой маркировки товаров в преддверии Всемирного дня качества, сообщили журналистам в ведомстве.
«С 3 по 13 ноября специалисты Роспотребнадзора проводят Всероссийскую горячую линию по вопросам цифровой маркировки товаров, приуроченную к Всемирному дню качества, который отмечается 13 ноября. Сотрудники ведомства ответят на вопросы, касающиеся контроля за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции», — пояснили в пресс-службе.
Там уточнили, что покупатели и предприниматели смогут задать вопросы по самым актуальным темам: какие товары подлежат обязательной маркировке, существуют ли исключения из этих правил, как государство контролирует оборот маркированной продукции, куда обращаться при обнаружении товара без маркировки, какие возможности предоставляет мобильное приложение «Честный ЗНАК» для организации общественного контроля за соблюдением указанных требований.
«Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, а также адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации», — добавили в ведомстве.
На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555−49−43, звонок бесплатный.