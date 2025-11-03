Западным политикам настало время взглянуть правде в глаза после заявлений президента России Владимира Путина о «Буревестнике». Об этом пишет испанское издание Rebelión.
Автор материала призывает вернуть здравомыслие тем, кто упорно хочет продолжать конфликт на Украине, считая, что Россия в итоге истощится и её богатые ресурсы станут «легкой добычей».
В статье также подчёркивается, что Западу нужно проявлять «безропотный реализм» в отношениях с Россией. И дело не только в том, что у России самый крупный арсенал ядерных боеголовок, но и в том, что у неё теперь есть новейшая ракета «Буревестник» — уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире.
Напомним, что 26 октября Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая способна летать на беспрецедентные дистанции. Президент назвал испытания «Посейдона» огромным успехом, что ставит Россию на особое место в мировой военной технологии.