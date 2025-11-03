Ричмонд
Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова

План «Ковёр» введён в саратовской воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее расчёты противовоздушной обороны в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над четырьмя регионами России. Три дрона сбили над Курской областью, по два БПЛА ликвидировали над Белгородской и Ростовской областями, ещё один беспилотник уничтожили над территорией Республики Крым.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

