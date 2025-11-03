В Белграде протест может перерасти в столкновения: в ход пошли бутылки и петарды

У здания парламента в сербской столице Белграде проходят протесты, которые рискуют перерасти в столкновение. Об этом информирует Telegram-канал RT.
Сообщается, что две группы протестующих бросают бутылки и петарды. Одна из групп состоит из сторонников действующего президента Сербии Александра Вучича, митингующие выкрикивают лозунги в его поддержку. Из другой группы, напротив, доносятся оскорбительные выкрики в адрес Вучича.
Полицейские выстроили кордон между двумя группами демонстрантов и таким образом разделили их.
Напомним, в последнее время в Сербии регулярно вспыхивают массовые протесты. Так, в марте на улицы вышли студенты и представители оппозиции. При этом замглавы правительства Вулин заявил, что протесты не имеют социальной подоплёки и организовываются странами Запада, чтобы столкнуть Белград с Москвой.
28 июня сербские протестующие призвали к полному уничтожению государства в гражданской войне.
В августе во время протестов в Сербии пострадали больше 60 горожан и 15 полицейских.
В сентябре студенты на улицах Белграда требовали выборов и кричали оскорбления в адрес президента Александра Вучича.
Накануне Вулин заявил, что по итогам протестов отношение Сербии к ЕС уже не будет прежним, так как европейское объединение активно действует против этой страны.