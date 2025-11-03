В Белграде протест может перерасти в столкновения: в ход пошли бутылки и петарды

Напомним, в последнее время в Сербии регулярно вспыхивают массовые протесты. Так, в марте на улицы вышли студенты и представители оппозиции. При этом замглавы правительства Вулин заявил, что протесты не имеют социальной подоплёки и организовываются странами Запада, чтобы столкнуть Белград с Москвой.