Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья ребенка-инвалида из Тюменской области шесть лет добивается установки пандуса в доме

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав ребенка‑инвалида: семья девочки шесть лет добивается установки пандуса в своем жилом доме, однако местная администрация не предпринимает необходимых действий. Информация об этом появилась в социальных сетях и привлекла внимание следственных органов, сообщила пресс-служба СК РФ.

Семья девочки 6 лет пытается добиться от местной администрации установки пандуса в их жилом доме.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав ребенка‑инвалида: семья девочки шесть лет добивается установки пандуса в своем жилом доме, однако местная администрация не предпринимает необходимых действий. Информация об этом появилась в социальных сетях и привлекла внимание следственных органов, сообщила пресс-служба СК РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в Тюменской области семья девочки-инвалида на протяжении шести лет добивается установки пандуса в своем жилом доме. При этом местная администрация бездействует», — сказано в официальном telegram-канале «Следком».

Следственное управление СК РФ по Тюменской области ранее уже возбуждало дело по статье 293 УК РФ (халатность), но постановление было отменено заместителем прокурора Тюменского района. Сейчас расследование возобновлено: председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Кублякову представить доклад о ходе следствия и выявленных обстоятельствах дела.