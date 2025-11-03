Семья ребенка-инвалида из Тюменской области шесть лет добивается установки пандуса в доме

Семья девочки 6 лет пытается добиться от местной администрации установки пандуса в их жилом доме.
В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав ребенка‑инвалида: семья девочки шесть лет добивается установки пандуса в своем жилом доме, однако местная администрация не предпринимает необходимых действий. Информация об этом появилась в социальных сетях и привлекла внимание следственных органов, сообщила пресс-служба СК РФ.
«В социальных медиа сообщается, что в Тюменской области семья девочки-инвалида на протяжении шести лет добивается установки пандуса в своем жилом доме. При этом местная администрация бездействует», — сказано в официальном telegram-канале «Следком».
Следственное управление СК РФ по Тюменской области ранее уже возбуждало дело по статье 293 УК РФ (халатность), но постановление было отменено заместителем прокурора Тюменского района. Сейчас расследование возобновлено: председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Кублякову представить доклад о ходе следствия и выявленных обстоятельствах дела.