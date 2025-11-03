Ричмонд
Синоптики прогнозируют до +13 градусов в Ростове в понедельник

В Ростовской области 3 ноября ожидается облачная погода и до +15 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 3 ноября, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидается облачная погода и температура до +15 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

На небе будет переменная облачность с прояснениями, при этом существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный постепенно сменится на восточный и юго-восточный., его скорость составит до 8 — 13 метров в секунду.

Днем в Ростове воздух прогреется до +11 — +13 градусов. По области ожидается от 2 +8 — +13, а в южных районах — до +15.

В некоторых районах области утром синоптики прогнозируют туман.

