Синоптики прогнозируют до +13 градусов в Ростове в понедельник

В понедельник, 3 ноября, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидается облачная погода и температура до +15 градусов. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.
На небе будет переменная облачность с прояснениями, при этом существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный постепенно сменится на восточный и юго-восточный., его скорость составит до 8 — 13 метров в секунду.
Днем в Ростове воздух прогреется до +11 — +13 градусов. По области ожидается от 2 +8 — +13, а в южных районах — до +15.
В некоторых районах области утром синоптики прогнозируют туман.
Дожди, туманы и до +14 градусов: Начальник ростовского гидрометцентра Назарова рассказала, когда ждать первых заморозков и снега.