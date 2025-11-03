Число легальных мигрантов в Курганской области побило восьмилетний рекорд

В Курганской области зафиксировано рекордное с 2017 года число официально трудоустроенных мигрантов. За девять месяцев 2025 года количество выданных патентов на работу достигло 2631, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные МВД России.