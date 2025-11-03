Пятилетка ужаса. Ваш гид по самым сильным хоррорам последних лет

В основе сюжета фильма лежит шокирующая история Алексии, молодой женщины, череп которой в детстве укрепили титановой пластиной после трагической аварии. Её серая жизнь, наполненная работой танцовщицы на автошоу и молчаливым отчуждением от родителей, обрывается, когда случайная встреча с поклонником оборачивается смертельным насилием. Это происшествие пробуждает в Алексии и вокруг неё нечто чудовищное и сверхъестественное, неразрывно связанное с металлом в её голове и автомобилями, что приводит к невероятной беременности и вынуждает её на радикальную трансформацию — она выдаёт себя за пропавшего много лет назад мальчика, чтобы скрыться от правосудия и собственной судьбы.