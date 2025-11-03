Tabnak: в парламенте Ирана пообещали разблокировать Telegram в стране

Депутат парламента Ирана Мустафа Пурдехган в разговоре с изданием Tabnak заявил, что иранские власти в ближайшее время разблокируют мессенджер Telegram.
«В скором времени мы увидим хорошие новости относительно снятия блокировки», — сказал он.
По словам депутата, парламентарии получили «неофициальные сообщения о снятии блокировки» со стороны правительства страны.
Использование мессенджера запрещено в Иране с 2018 года с целью «защиты национальной безопасности».
Напомним, накануне СМИ проинформировали, что иранские власти выдвинули Telegram ряд условий для возобновления работы. В частности, Тегеран потребовал взаимодействия с судебной системой.