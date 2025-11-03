Ричмонд
Tabnak: в парламенте Ирана пообещали разблокировать Telegram в стране

Иранские власти выдвинули Telegram ряд условий для возобновления работы.

Источник: Аргументы и факты

Депутат парламента Ирана Мустафа Пурдехган в разговоре с изданием Tabnak заявил, что иранские власти в ближайшее время разблокируют мессенджер Telegram.

«В скором времени мы увидим хорошие новости относительно снятия блокировки», — сказал он.

По словам депутата, парламентарии получили «неофициальные сообщения о снятии блокировки» со стороны правительства страны.

Использование мессенджера запрещено в Иране с 2018 года с целью «защиты национальной безопасности».

Напомним, накануне СМИ проинформировали, что иранские власти выдвинули Telegram ряд условий для возобновления работы. В частности, Тегеран потребовал взаимодействия с судебной системой.