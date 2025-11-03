Ричмонд
В центре Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение произошло рядом с афганским городом Мазари-Шариф.

Источник: Комсомольская правда

В Афганистане произошло землетрясение, его магнитуда составила 6,3. Сейсмическое событие зафиксировано в воскресенье 2 ноября в 20.28 по времени UTC, что соответствует 23.28 московского времени, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в центре страны, в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф с населением 303 тысячи человек. Сообщается, что его очаг залегал на глубине 10 километров.

При этом не приводится информация о разрушениях или пострадавших.

Накануне на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощущались за сотни километров от эпицентра, а за 13 часов учёные зафиксировали 330 афтершоков.

Тем временем на Сахалине, еще не восстановившемся после мощнейшего шторма, зафиксировали подземные толчки.

Что важно знать про землетрясение, можно ли его спрогнозировать и как себя вести в случае сейсмического события, читайте здесь на KP.RU.

