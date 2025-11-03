На трёх площадках Москвы проходит Международный фестиваль «Народы России и СНГ»

Кроме того, в рамках фестиваля проводится Большой этнографический диктант, стартовавший 2 ноября. Интерес к акции оказался настолько велик, что на центральной площадке не хватило свободных мест для всех желающих проверить свои знания. Участники приезжали за тысячи километров из разных уголков страны, чтобы присоединиться к мероприятию. Диктант пишут в Башкортостане и на Камчатке, в странах СНГ, Азии, Африке и Европе, на полярной станции и даже в воздушном пространстве. Впервые в этом году площадку этнографического диктанта организовали на борту авиарейса Якутск — Москва.