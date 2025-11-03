СМИ: Турецкие НПЗ пытаются отказаться от российской нефти из-за санкций

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Турции пытаются найти альтернативу нефти из России — они начали закупать природное ископаемое у Ирака и Казахстана. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в Reuters.
Так, завод SOCAR Turkey Aegean Refinery приобрел четыре партии нефти, поставщиком которых выступают одновременно Ирак и Казахстан.
Другой производитель Tupras также наращивает закупки аналогов Urals — он сотрудничает с Ираком по этому вопросу.
Компании активно пытаются поменять поставщиков с целью избежать санкций и сохранить экспорт топлива в Европу, уточнили в агентстве.
Несмотря на ограничения, недавно нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp (IOC) закупил пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, которые не попали под санкции.
По данным портала The Economic Times, в октябре ежедневные закупки сырой нефти у США со стороны Индии возросли до 540 тысяч баррелей, что является рекордным значением с 2022 года.
23 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Индия сократила закупки российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа.