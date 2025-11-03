Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Турецкие НПЗ пытаются отказаться от российской нефти из-за санкций

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Турции пытаются найти альтернативу нефти из России — они начали закупать природное ископаемое у Ирака и Казахстана. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в Reuters.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Турции пытаются найти альтернативу нефти из России — они начали закупать природное ископаемое у Ирака и Казахстана. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в Reuters.

Так, завод SOCAR Turkey Aegean Refinery приобрел четыре партии нефти, поставщиком которых выступают одновременно Ирак и Казахстан.

Другой производитель Tupras также наращивает закупки аналогов Urals — он сотрудничает с Ираком по этому вопросу.

Компании активно пытаются поменять поставщиков с целью избежать санкций и сохранить экспорт топлива в Европу, уточнили в агентстве.

Несмотря на ограничения, недавно нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp (IOC) закупил пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, которые не попали под санкции.

По данным портала The Economic Times, в октябре ежедневные закупки сырой нефти у США со стороны Индии возросли до 540 тысяч баррелей, что является рекордным значением с 2022 года.

23 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Индия сократила закупки российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше