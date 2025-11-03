В России зима будет аномально холодной: чего ждать в 2026 году

Предстоящая зима в России обещает быть холоднее, чем прошлогодняя, однако паниковать и сразу доставать самые теплые вещи не стоит. Синоптики ожидают умеренное похолодание — в целом температурный фон будет примерно на уровне предыдущих лет, но при этом зима будет непредсказуемой с резкими перепадами и аномалиями.
Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, «эту зиму не стоит ждать такой же теплой, как прошлую». По его словам, в январе и феврале 2026 года средняя температура будет заметно ниже, чем в январе и феврале 2025-го. Но вот когда именно наступят морозы — рано говорить, зима может прийти и раньше, и позже.
Особенно необычным обещает быть декабрь 2025 года. Первые недели морозов не принесут — температура в Центральной России и Поволжье будет довольно высокой, и днем столбики термометров будут колебаться около нуля, иногда поднимаясь выше, иногда опускаясь ниже. Ожидаются частые перепады, смена циклонов и резкие потепления.
А вот в ряде регионов морозы будут существенно сильнее среднего — в Мурманской области, Краснодарском крае и нескольких других возможны рекордно низкие температуры за последние десятилетия. Большая часть страны, наоборот, увидит температуру выше нормы, за исключением Черноморского побережья Кавказа и акватории Черного моря, где будет чуть прохладнее — на 1−2 градуса ниже обычного.
