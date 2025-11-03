В России зима будет аномально холодной: чего ждать в 2026 году

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, «эту зиму не стоит ждать такой же теплой, как прошлую». По его словам, в январе и феврале 2026 года средняя температура будет заметно ниже, чем в январе и феврале 2025-го. Но вот когда именно наступят морозы — рано говорить, зима может прийти и раньше, и позже.