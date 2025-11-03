Ричмонд
Неизвестный БПЛА почти на час прервал работу аэропорта Бремена в Германии

Правоохранители пока не знают, кто управлял дроном.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестный беспилотник почти на целый час прервал работу аэропорта Бремена в Германии. И правоохранители до сих пор не знают, кто им управлял. Об этом инциденте сообщило агентство DPA, ссылаясь при этом на представителя полиции.

Неизвестный дрон появился вблизи воздушной гавани около 19:30 (21:30 мск) и сразу вызвал тревогу. Авиадиспетчерская служба сразу же прекратила все взлеты и посадки самолетов. Полеты удалось возобновить лишь через час, в 20:22 (22:22 мск). За это время рейс, следующий из Лондона в Бремен, пришлось перенаправить в аэропорт Гамбурга.

Ранее KP.RU сообщал, что аэропорт Вильнюса закрывали три дня подряд из-за метеорологических зондов.

Работа аэропорта Берлина 1 ноября также была временно нарушена из-за обнаружения неизвестного БПЛА.

Ранее KP.RU опубликовал прогноз магнитных бурь на неделю с 3 по 9 ноября 2025 года.

