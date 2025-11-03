Неизвестный БПЛА почти на час прервал работу аэропорта Бремена в Германии

Неизвестный беспилотник почти на целый час прервал работу аэропорта Бремена в Германии. И правоохранители до сих пор не знают, кто им управлял. Об этом инциденте сообщило агентство DPA, ссылаясь при этом на представителя полиции.
Неизвестный дрон появился вблизи воздушной гавани около 19:30 (21:30 мск) и сразу вызвал тревогу. Авиадиспетчерская служба сразу же прекратила все взлеты и посадки самолетов. Полеты удалось возобновить лишь через час, в 20:22 (22:22 мск). За это время рейс, следующий из Лондона в Бремен, пришлось перенаправить в аэропорт Гамбурга.
Ранее KP.RU сообщал, что аэропорт Вильнюса закрывали три дня подряд из-за метеорологических зондов.
Работа аэропорта Берлина 1 ноября также была временно нарушена из-за обнаружения неизвестного БПЛА.
