На всей территории Украины объявлена тревога с воздуха

Сирены включены на всей украинской территории, следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться на множество украинских регионов в 00:35−00:36 мск, в ряде районов сирены были включены в 00:37 мск.
По информации телеканала «Общественное», вечером в воскресенье в Харькове прогремела серия взрывов.
«В Харькове прозвучала серия взрывов», — рассказали украинские журналисты.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольной Вооружённым силам Украины районе Запорожской области.