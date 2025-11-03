Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На всей территории Украины объявлена тревога с воздуха

По данным украинских СМИ, в Харькове прогремела серия взрывов.

Источник: Аргументы и факты

Сирены включены на всей украинской территории, следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

По данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться на множество украинских регионов в 00:35−00:36 мск, в ряде районов сирены были включены в 00:37 мск.

По информации телеканала «Общественное», вечером в воскресенье в Харькове прогремела серия взрывов.

«В Харькове прозвучала серия взрывов», — рассказали украинские журналисты.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области, Днепропетровске, а также в подконтрольной Вооружённым силам Украины районе Запорожской области.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше