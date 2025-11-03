СМИ: Взрывы прогремели в украинском Харькове

Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в нескольких местных изданиях.
На данный момент сирены звучат в Харьковской, а также в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, передает ТАСС.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, боестолкновения уже происходят в зоне Константиновки. Российские военные получают все больше возможностей для того, чтобы активно вытеснять противника.
1 ноября в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали три мирных жителя, среди которых двое 15-летних братьев.
Из-за падения обломков беспилотника в Туле также ограничили движение транспорта. По данным губернатора региона Дмитрия Миляева, в результате налета никто не пострадал.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, в свою очередь, заявил о готовящихся ударах по российской инфраструктуре. Жителей страны он призвал готовиться к блэкауту.
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что предстоящий отопительный сезон в украинской столице станет самым сложным за все годы специальной военной операции.