СМИ: Взрывы прогремели в украинском Харькове

Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в нескольких местных изданиях.

На данный момент сирены звучат в Харьковской, а также в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, передает ТАСС.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, боестолкновения уже происходят в зоне Константиновки. Российские военные получают все больше возможностей для того, чтобы активно вытеснять противника.

1 ноября в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали три мирных жителя, среди которых двое 15-летних братьев.

Из-за падения обломков беспилотника в Туле также ограничили движение транспорта. По данным губернатора региона Дмитрия Миляева, в результате налета никто не пострадал.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, в свою очередь, заявил о готовящихся ударах по российской инфраструктуре. Жителей страны он призвал готовиться к блэкауту.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что предстоящий отопительный сезон в украинской столице станет самым сложным за все годы специальной военной операции.

