DPA: аэропорт Бремена почти на час остановил работу из-за беспилотника

По информации СМИ, рейс из Лондона в Бремен был перенаправлен в Гамбург.

Источник: Аргументы и факты

Работа воздушной гавани Бремена была почти на час нарушена из-за появления беспилотного летательного аппарата, сообщает DPA.

Агентство ссылается на информацию, полученную от правоохранителей.

В полиции рассказали, что беспилотник заметили в «непосредственной близости» от аэропорта около 21:30 мск.

«Авиадиспетчерская служба сразу же прекратила взлёты и посадки», — говорится в сообщении.

Аэропорт вновь заработал в 22:22 мск. По информации СМИ, рейс из Лондона в Бремен был перенаправлен в Гамбург.

Ранее сообщалось, что функционирование международного аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) было приостановлено из-за неопознанного беспилотного летательного аппарата.