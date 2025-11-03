Ричмонд
Антирекорд по времени появления снега зафиксировали в Екатеринбурге

В 2025 году в Екатеринбурге снежный покров появился только 2 ноября. Это самый худший показатель за последние десятилетия наблюдений. Об этом поделился синоптик Алексей Пулин.

Показатель стал самым худшим с 2012 года.

«В Екатеринбурге отмечена самая поздняя дата появления первого снежного покрова с 2012 года. Высота снежного покрова к утру 2 ноября в Екатеринбурге — 1 сантиметр», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее в Екатеринбурге фиксировали и другие антирекорды. Так, в этом году зафиксировано лишь 27 дней со среднесуточной температурой не ниже +20 градусов — это минимальный показатель с 2017 года.