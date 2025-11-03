В Техасе автовоз столкнулся с поездом, все автомобили всмятку

Авария на железнодорожных путях произошла в Техасе, в городе Шерц. Об этом информирует издание Express News.
Издание публикует видео, на котором 18-колёсный тягач, перевозивший автомобили, перекрывает рельсы. При этом несущийся на него многотонный состав сигналит, а потом врезается в автовоз. В результате оказываются разбиты все автомобили, которые перевозились на тягаче: их разбросало в стороны, а платформу тягача протащило по путям. Удивительно, но люди при аварии не пострадали.
Ранее крупное ДТП произошло в Симферополе вечером 29 октября. Многотонная фура пробила ограждение моста и упала вниз, прямо на железнодорожные пути.
Также сообщалось, что 7 октября 2025 года в Татарстане произошло жесткое столкновение пассажирского поезда с грузовиком КамАЗ.
Напомним, под Смоленском 18 вагонов грузового поезда с топливом загорелись из-за ДТП.