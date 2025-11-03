В Техасе автовоз столкнулся с поездом, все автомобили всмятку

Издание публикует видео, на котором 18-колёсный тягач, перевозивший автомобили, перекрывает рельсы. При этом несущийся на него многотонный состав сигналит, а потом врезается в автовоз. В результате оказываются разбиты все автомобили, которые перевозились на тягаче: их разбросало в стороны, а платформу тягача протащило по путям. Удивительно, но люди при аварии не пострадали.