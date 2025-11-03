Ричмонд
Юрист рассказала, как пользоваться телефоном за рулем

Юрист Бачурина заявила, что пользоваться телефоном за рулем можно только без рук.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользоваться телефоном за рулем во время езды можно только без помощи рук: с подключением специальной гарнитуры, по громкой связи или по мультимедиа, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.

«Разрешены способы использования телефона только без рук: с помощью проводной или беспроводной гарнитуры, мультимедийной системы авто или по режиму громкой связи», — сказала Бачурина.

Юрист отметила, что любые манипуляции со смартфоном при движении являются нарушением ПДД, за которое водителю грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.