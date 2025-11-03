Юрист рассказала, как пользоваться телефоном за рулем

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользоваться телефоном за рулем во время езды можно только без помощи рук: с подключением специальной гарнитуры, по громкой связи или по мультимедиа, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.
«Разрешены способы использования телефона только без рук: с помощью проводной или беспроводной гарнитуры, мультимедийной системы авто или по режиму громкой связи», — сказала Бачурина.
Юрист отметила, что любые манипуляции со смартфоном при движении являются нарушением ПДД, за которое водителю грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.