ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей

В ОПЕК подчеркнули, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка. Постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий. Также указывается, что 1,65 млн б/с могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно. Следующая встреча «восьмёрки» ОПЕК+ запланирована на 30 ноября.