Власти не смогли с первого раза продать здание бывшей психбольницы в Перми

Здание предназначено строго для целевого использования — реализации инвестпроектов.
В центре Перми вновь выставили на продажу здание бывшей краевой клинической психиатрической больницы. Эта информация размещена на платформе «Фабрикант».
«Продается здание на территории ЖК “Гулливер” по улице Революции, 56Д. Начальная цена: 140,5 млн рублей», — на опубликованные данные ссылается издание «Коммерсант-Прикамье».
Площадь нежилого пятиэтажного здания составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Объект располагается на участке в 1,4 тысячи квадратов. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября. Победителей определят 8 декабря.
Здание ранее пыталось продать Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК), но эта попытка не увенчалась успехом. Впоследствии ПАИЖК вошло в состав Корпорации развития Пермского края, которая теперь занимается поиском потенциальных покупателей для объекта.