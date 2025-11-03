Ричмонд
Власти не смогли с первого раза продать здание бывшей психбольницы в Перми

В центре Перми вновь выставили на продажу здание бывшей краевой клинической психиатрической больницы. Эта информация размещена на платформе «Фабрикант».

Здание предназначено строго для целевого использования — реализации инвестпроектов.

«Продается здание на территории ЖК “Гулливер” по улице Революции, 56Д. Начальная цена: 140,5 млн рублей», — на опубликованные данные ссылается издание «Коммерсант-Прикамье».

Площадь нежилого пятиэтажного здания составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Объект располагается на участке в 1,4 тысячи квадратов. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября. Победителей определят 8 декабря.

Здание ранее пыталось продать Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК), но эта попытка не увенчалась успехом. Впоследствии ПАИЖК вошло в состав Корпорации развития Пермского края, которая теперь занимается поиском потенциальных покупателей для объекта.