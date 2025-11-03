Ричмонд
Аэропорт немецкого Бремена почти на час остановил работу из-за беспилотника

Работу аэропорта Бремена пришлось ограничить на час из-за появления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) около авиагавани. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в BR24.

Дрон зафиксировали в непосредственной близости от аэропорта около 19:30 (21:30 по московскому времени). После авиагавань полностью прекратила взлеты и посадки.

Полеты возобновились только в 20:22 (22:22 по московскому времени). Как отметили в правоохранительных органах, кто управлял беспилотником, пока установить не удалось.

Рейс из Лондона в Бремен пришлось перенаправить в Гамбург, уточнили в агентстве.

3 октября аэропорту Мюнхена также пришлось временно приостановить полеты — причиной стали беспилотники в воздушном пространстве. В тот же день дроны неизвестного происхождения появились в небе над базой Вооруженных сил Германии Эрдинг, расположенной около города.

Кроме того, 22 сентября работу аэропорта Копенгагена ограничивали в связи с обнаружением нескольких дронов в непосредственной близости от воздушной гавани.

