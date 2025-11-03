Эксперт рассказал о новых способах обмана россиян

При этом одной из самых действенных тактик остается фишинговый сайт, мимикрирующий под государственные ресурсы, маркетплейсы, онлайн-магазины, сайты банков и других организаций, связанных с деньгами. Злоумышленники создают сайт-клон, связываются с потенциальной жертвой через почту или по телефону и вынуждают зайти на фейковый ресурс. Если ввести свои данные на таком сайте, то можно стать «добычей» аферистов.