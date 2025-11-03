На Украине удаляют из сети фильмы с участием Юрия Колокольникова, досталось и «Игре престолов»

На Украине запретили сериал «Игра престолов» из-за того, что в нём снимался российский актёр Юрий Колокольников. Популярный сериал, как и другие фильмы с участием Колокольникова, массово удаляют с украинских стриминговых каналов. Причиной стало признание актёра персоной, деятельность которой «создаёт угрозу национальной безопасности Украины», информирует украинский телеканал «Общественное».