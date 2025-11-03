На Украине удаляют из сети фильмы с участием Юрия Колокольникова, досталось и «Игре престолов»

На Украине запретили сериал «Игра престолов» из-за того, что в нём снимался российский актёр Юрий Колокольников. Популярный сериал, как и другие фильмы с участием Колокольникова, массово удаляют с украинских стриминговых каналов. Причиной стало признание актёра персоной, деятельность которой «создаёт угрозу национальной безопасности Украины», информирует украинский телеканал «Общественное».
«Платформы выполнили решение Министерства культуры, которое 21 августа внесло Юрия Колокольникова в перечень деятелей культуры, чья деятельность подпадает под ограничения в соответствии с законом “О кинематографии”», — сказано в публикации.
Напомним, Юрий Колокольников — единственный русский, снявшийся в весомой роли всемирно известного сериала «Игра престолов». Он сыграл Одичалого — каннибала Стира, предводителя клана Тенов.
Тем временем украинский институт нацпамяти составил список лиц, которых необходимо вычеркнуть из топонимики в рамках дерусификации. Туда попали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Василий Суриков и другие деятели культуры.
Ранее в МИД РФ раскритиковали Украину за попытки запретить русский язык.
В то же время омбудсмен Кремень заявил, что на Украине якобы нет запрета на русскую культуру.