Опрос рассказал, что россияне считают главными ценностями

«Накануне 4 ноября — Дня народного единства — мы провели исследование, чтобы понять, какие именно ценности россияне сегодня считают наиболее важными, что действительно составляет для них опору, ценностный фундамент… Результаты показали, что для наших сограждан безусловными приоритетами являются фундаментальные ценности: патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным», — отметила Сутормина.