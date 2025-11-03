Ричмонд
Над Саратовской областью раздаются взрывы, работают расчёты ПВО

В ночь со 2 на 3 ноября Саратовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жители Саратова и Энгельса сообщают о сиренах воздушной тревоги и работе систем противовоздушной обороны. Согласно предварительным данным, уже сбито несколько воздушных целей. Об этом передаёт SHOT.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, сильные взрывы в воздушном пространстве начали звучать приблизительно в час ночи и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролёта дронов и взрывы также раздаются в Калининском и Балаковском районах области.

Официальных сообщений о последствиях удара пока не поступало.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. Три дрона сбили над Курской областью, по два БПЛА ликвидировали над Белгородской и Ростовской областями, ещё один беспилотник уничтожили над территорией Республики Крым.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

