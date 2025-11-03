Атомный авианосец США покинул Вирджинию, он готов к активным действиям

Новейший атомный авианосец ВМС США USS George H.W. Bush вышел из базы в Норфолке, штат Вирджиния, и направляется в неизвестном направлении. По информации Telegram-канала «Военный обозреватель» («ВО»), у корабля включён основной радар — обычно это сигнал, что судно готовится к активным операциям.
Уточняется, что авианосец один из самых современных в американском флоте, и его выход в море привлёк внимание множества наблюдателей по всему миру. Куда именно пойдёт USS George H.W. Bush — пока загадка, но страны внимательно следят за его манёврами.
Накануне министр энергетики США Крис Райт объявил о планах провести субкритические испытания ядерного оружия. Он пояснил, что такие взрывы позволят проверить все элементы боеголовок, кроме самого ядерного заряда — то есть без реального использования ядерной реакции.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении вице-президента США Джея Ди Вэнса, что испытания ядерного оружия якобы необходимы Вашингтону, чтобы убедиться, что оно «функционирует и работает должным образом».