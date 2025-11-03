Ричмонд
Юрист объяснила, как не потерять купленную у пенсионера квартиру

Юрист Манджиева: при покупке жилья у пенсионера нужно быть особенно внимательным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При заключении сделок со вторичным жильем нужно быть особенно внимательным, тем более, если продавец — пожилой человек, рассказала агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

Она напомнила, что по закону возможно признание такой сделки недействительной, если продавец признан недееспособным или не отдавал отчет в своих действиях. Если суд докажет, что покупатель действовал добросовестно и не знал об этих обстоятельствах, государство может компенсировать ему потерю средств. Но это весьма непросто.

Чтобы избежать такого сценария, следует тщательно проверить квартиру.

«Это комплекс мероприятий по проверке объекта недвижимости и субъекта сделки-продавца. На этом этапе выявляются риски, которые могут стать препятствием для заключения сделки», — говорит юрист.

По ее словам, следует запросить у покупателя справки из диспансеров и свежее заключение врача, что нет противопоказаний для сделок с недвижимостью. Однако полностью обезопасить себя таким способом не получится. Поэтому подобные покупки в известной степени совершаются на свой страх и риск. Есть смысл оформить страхование титула — в этом случае вам вернут деньги, если вы потеряете право собственности, заключила Манджиева.