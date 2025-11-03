Юрист объяснила, как не потерять купленную у пенсионера квартиру

По ее словам, следует запросить у покупателя справки из диспансеров и свежее заключение врача, что нет противопоказаний для сделок с недвижимостью. Однако полностью обезопасить себя таким способом не получится. Поэтому подобные покупки в известной степени совершаются на свой страх и риск. Есть смысл оформить страхование титула — в этом случае вам вернут деньги, если вы потеряете право собственности, заключила Манджиева.