Юрист объяснила, как не потерять купленную у пенсионера квартиру

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При заключении сделок со вторичным жильем нужно быть особенно внимательным, тем более, если продавец — пожилой человек, рассказала агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
Она напомнила, что по закону возможно признание такой сделки недействительной, если продавец признан недееспособным или не отдавал отчет в своих действиях. Если суд докажет, что покупатель действовал добросовестно и не знал об этих обстоятельствах, государство может компенсировать ему потерю средств. Но это весьма непросто.
Чтобы избежать такого сценария, следует тщательно проверить квартиру.
«Это комплекс мероприятий по проверке объекта недвижимости и субъекта сделки-продавца. На этом этапе выявляются риски, которые могут стать препятствием для заключения сделки», — говорит юрист.
По ее словам, следует запросить у покупателя справки из диспансеров и свежее заключение врача, что нет противопоказаний для сделок с недвижимостью. Однако полностью обезопасить себя таким способом не получится. Поэтому подобные покупки в известной степени совершаются на свой страх и риск. Есть смысл оформить страхование титула — в этом случае вам вернут деньги, если вы потеряете право собственности, заключила Манджиева.