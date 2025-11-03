Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо отдать приказ о выводе войск из Красноармейска и Мирнограда, так как эти города уже потеряны. Об этом в воскресенье, 2 ноября, заявил бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега.
По его словам, ситуация может привести к потере большого количества боевиков, если продолжить ее игнорировать.
Кроме того, есть риск лишения материально-технического имущества, эвакуация которого становится невозможной.
— Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру в фронте, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику, — добавил Дейнега.
Он раскритиковал отчеты Генерального штаба ВСУ, так как они содержат значительное количество недостоверной информации, передает РЕН ТВ.
Военный эксперт Андрей Марочко также добавил, что солдаты украинской армии открывают огонь по мирным жителям Константиновки в Донецкой Народной Республике и занимаются мародерством.
Ожесточенные бои на восточных окраинах Константиновки идут с 10 октября. 11 октября российские военные уже вошли на окраины пункта.