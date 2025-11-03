Дейнега: ВСУ фактически потеряли Красноармейск и Мирноград

Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо отдать приказ о выводе войск из Красноармейска и Мирнограда, так как эти города уже потеряны. Об этом в воскресенье, 2 ноября, заявил бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега.