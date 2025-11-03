Ричмонд
Кремль ответил на вопрос, будет ли прямая линия с Путиным

В настоящее время ведется активная подготовка к предстоящей прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Срочная новость.

