В Судже при проведении поисковых мероприятий найдено тело обнаженной женщины

По словам представителя ведомства, тело пролежало долгое время, поэтому сразу установить причину смерти не удалось. Позднее экспертиза Главного военного следственного управления СК России показала, что женщина погибла от взрывных травм. Поисковые мероприятия проводятся на территории, освобожденной от украинских формирований после их наступления в августе 2024 года.