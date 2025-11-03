Трамп опроверг информацию о поставках «Томагавков» Украине

Срочная новость.
Глава Белого дома опроверг информацию о возможных поставках ракет «Томагавк» украинской стороне. По его словам, подобные планы не находятся на рассмотрении американской администрации. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.Читать дальше