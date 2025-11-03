Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп опроверг информацию о поставках «Томагавков» Украине

Глава Белого дома опроверг информацию о возможных поставках ракет «Томагавк» украинской стороне. По его словам, подобные планы не находятся на рассмотрении американской администрации. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Срочная новость.

Глава Белого дома опроверг информацию о возможных поставках ракет «Томагавк» украинской стороне. По его словам, подобные планы не находятся на рассмотрении американской администрации. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше