Трамп: США не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk

США не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Об этом в воскресенье, 2 ноября, заявил американский лидер Дональд Трамп.

США не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Об этом в воскресенье, 2 ноября, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Новость дополняется.

Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
