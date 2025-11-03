Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Буду пугать животом»: Киба намекнула на беременность и свадьбу с Лепсом

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба намекнула на замужество с артистом и возможную беременность в 2026 году. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети.

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба намекнула на замужество с артистом и возможную беременность в 2026 году. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети.

19-летняя возлюбленная исполнителя опубликовала видео, приуроченное к Хэллоуину. Она подписала его: «Аврор, а что бы ты надела, чтобы все испугались?».

На кадрах девушка предстала в белом платье, поэтому подписчики Кибы сочли ее наряд намеком на грядущую свадьбу.

— Этот Halloween я провела дома, болея. Но попугать вас напоследок все-таки решила. А то в следующем году, может, такой возможности уже не будет. Ну, буду пугать животом, — добавила она.

Психолог Марианна Абравитова, в свою очередь, считает, что Лепс, сам того не осознавая, подсознательно сопротивляется браку с 19-летней Авророй Кибой.

Пара официально еще не регистрировала свой брак. Несмотря на это, Киба уже несколько раз называла себя женой певца. Кроме того, она раскрыла интимные подробности отношений с Лепсом.

Недавно Киба сообщила, что не хочет делать пластические операции сейчас, она ограничит работу над телом регулярным спортом. В будущем девушка планирует сделать операции на груди после родов.