«Буду пугать животом»: Киба намекнула на беременность и свадьбу с Лепсом

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба намекнула на замужество с артистом и возможную беременность в 2026 году. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети.
19-летняя возлюбленная исполнителя опубликовала видео, приуроченное к Хэллоуину. Она подписала его: «Аврор, а что бы ты надела, чтобы все испугались?».
На кадрах девушка предстала в белом платье, поэтому подписчики Кибы сочли ее наряд намеком на грядущую свадьбу.
— Этот Halloween я провела дома, болея. Но попугать вас напоследок все-таки решила. А то в следующем году, может, такой возможности уже не будет. Ну, буду пугать животом, — добавила она.
Психолог Марианна Абравитова, в свою очередь, считает, что Лепс, сам того не осознавая, подсознательно сопротивляется браку с 19-летней Авророй Кибой.
Пара официально еще не регистрировала свой брак. Несмотря на это, Киба уже несколько раз называла себя женой певца. Кроме того, она раскрыла интимные подробности отношений с Лепсом.
Недавно Киба сообщила, что не хочет делать пластические операции сейчас, она ограничит работу над телом регулярным спортом. В будущем девушка планирует сделать операции на груди после родов.