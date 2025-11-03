В России с 2026 года вырастут соцвыплаты, это произойдёт из-за повышения прожиточного минимума

«Вслед за ним вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — сказал Машаров, напомнив, что прожиточный минимум является величиной, исходя из которой рассчитывается не только минимальная зарплата россиян, но и пособия и социальные выплаты.