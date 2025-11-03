Ричмонд
В России с 2026 года вырастут соцвыплаты, это произойдёт из-за повышения прожиточного минимума

В РФ повысят пособия семьям с детьми, доплаты пенсионерам и другие соцвыплаты.

Источник: Комсомольская правда

Семьи с детьми, пенсионеры и другие получатели социальных выплат могут рассчитывать на их повышение с 2026 года. Это связано с увеличением прожиточного минимума на 6,8%, информирует ТАСС со ссылкой на члена комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

«Вслед за ним вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — сказал Машаров, напомнив, что прожиточный минимум является величиной, исходя из которой рассчитывается не только минимальная зарплата россиян, но и пособия и социальные выплаты.

Напомним, в ноябре 2025 года произойдут изменения в графике выплат социальных пособий для семей с детьми и пенсионеров. Почему это произойдёт и как изменится график, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России составит 27 093 рубля. Законопроект об этом одобрило правительство. Уточним, что сейчас МРОТ составляет 22 400 рублей. То есть с нового года он вырастет на 20,7%.