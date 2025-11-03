Ричмонд
В Госдуме хотят списывать ипотеку учителям из малых городов и сёл

Российские депутаты предложили способ удержания педагогов в небольших населённых пунктах.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили ввести федеральный механизм списания ипотеки для педагогов, работающих в сельской местности и малых городах. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову, информирует РИА Новости.

Предполагается, что списание должно происходить поэтапно в зависимости от срока работы учителя в данном населённом пункте, а после пяти лет работы на полную ставку педагог может быть полностью освобождён от долга.

Один из инициаторов проекта Сергей Миронов предложил финансировать его за счёт субсидий регионам с компенсацией через АО «Дом.РФ», сказано в публикации. При этом льгота может быть использована только на единственное жильё.

«Считаем, что такая социальная мера является стратегическим решением для стабилизации школьного образования вне крупных городов», — сказала агентству Яна Лантратова.

Тем временем в ОП хотят бесплатно выделять жильё учителям с 25-летним стажем.

Ранее в Госдуме предложили предоставить учителям и врачам право на досрочную пенсию.

Какие льготы положены педагогам в 2025 году и как их оформить, рассказываем здесь на KP.RU.