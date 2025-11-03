В Госдуме хотят списывать ипотеку учителям из малых городов и сёл

В Госдуме предложили ввести федеральный механизм списания ипотеки для педагогов, работающих в сельской местности и малых городах. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову, информирует РИА Новости.
Предполагается, что списание должно происходить поэтапно в зависимости от срока работы учителя в данном населённом пункте, а после пяти лет работы на полную ставку педагог может быть полностью освобождён от долга.
Один из инициаторов проекта Сергей Миронов предложил финансировать его за счёт субсидий регионам с компенсацией через АО «Дом.РФ», сказано в публикации. При этом льгота может быть использована только на единственное жильё.
«Считаем, что такая социальная мера является стратегическим решением для стабилизации школьного образования вне крупных городов», — сказала агентству Яна Лантратова.
Тем временем в ОП хотят бесплатно выделять жильё учителям с 25-летним стажем.
Ранее в Госдуме предложили предоставить учителям и врачам право на досрочную пенсию.
Какие льготы положены педагогам в 2025 году и как их оформить, рассказываем здесь на KP.RU.