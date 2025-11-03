Западу придется столкнуться с разрушительными последствиями, если дойдет до изъятия российских активов. Такое мнение в субботу, 1 ноября, выразили в швейцарском издании Strategic Culture.
В материале отметили, что Европа подложила под собственный фундамент финансовую и политическую бомбу — политики не обращают внимания на последствия, с которыми придется столкнуться.
В экономическом и политическом планах Запад проиграет, если изъятие коснется российских активов. Европа получит в России имидж «вора и лицемера», добавили в газете.
27 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом (ЕС) замороженных активов России для оплаты военной помощи Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что страна тоже не будет принимать участия в схемах Евросоюза по финансированию конфликта на Украине. Братислава проводит эффективную политику, «ориентированную на четыре стороны света».
26 сентября бельгийский премьер Барт Альберт Лилиане де Вевер отверг идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца о выдаче Украине беспроцентного кредита на 140 миллиардов евро.