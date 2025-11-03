Исследование показало самые востребованные профессии в России

Отмечается, что на втором месте по количеству новых рабочих мест оказались администраторы. Было опубликовано почти 49 тысяч вакансий с доходом более 58 тысяч рублей — на 3,4 тысячи рублей больше с начала года. Третье место заняли официанты, бармены и бариста с 35,2 тысячи новых и медианной зарплатой более 67,7 тысячи рублей — прирост на 2,5 тысячи рублей с начала года.