В РФ заявили об уничтожении одной из крупнейших ТЭС на Украине

Кроме того, военкор отметил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боепитания, военным базам и аэродромам, а также по железнодорожным узлам. По его словам, противник признает, что система противовоздушной обороны страны не справляется с российскими атаками, интенсивность которых растет.