Российские войска нанесли удар по крупнейшей ТЭС в Ивано-Франковской области.
Российские войска уничтожили одну из крупнейших теплоэлектростанций на Украине — Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. В результате удара электроснабжение было ограничено на всей территории, подконтрольной Киеву. Информацию об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
«Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины — Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».
Кроме того, военкор отметил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боепитания, военным базам и аэродромам, а также по железнодорожным узлам. По его словам, противник признает, что система противовоздушной обороны страны не справляется с российскими атаками, интенсивность которых растет.
Атака на Бурштынскую ТЭС является частью серии российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. За последние десять дней российские войска атаковали 63 энергетических объекта на территории страны, включая гидроэлектростанции и тепловые электростанции, что привело к дефициту электроэнергии и введению аварийных отключений в нескольких областях. По данным украинских официальных лиц, повреждения генерирующих мощностей создали значительный дефицит в энергосистеме страны.